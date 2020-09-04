РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 4 сен. 5,3 тысячи человек приняли участие в акции «Диктант Победы» на территории подмосковного Красногорска 3 сентября, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

«5,3 тысячи красногорцев написали диктант на 34 площадках округа Красногорск. В Центре активного долголетия к акции присоединились и наши жители красивого серебряного возраста», - говорится в сообщении.

В это число не вошли те, кто писал «Диктант Победы» на самой массовой площадке в России, в выставочном комплексе «Крокус Экспо».

«Диктант Победы» здесь написали 1 583 человека. Рекорд внесен в Книгу рекордов России. Сертификат вручили первому заместителю секретаря Московского регионального отделения партии «Единая Россия» Александру Когану», - добавляется в сообщении.

Результаты диктанта станут известны в конце сентября, узнать их можно будет на сайте диктантпобеды.рф по индивидуальному коду, который присвоен каждому участнику.

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