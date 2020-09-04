РИАМО - 4 сен. Доследственную проверку организовали в Шатуре по факту обнаружения тела мужчины в ходе ликвидации пожара в частном доме в деревне Алексино-Туголес, говорится в сообщении пресс-службы Главного следственного управления СК РФ по Московской области.

Возгорание произошло в пятницу. Погибший, предположительно, является хозяином дома. По предварительным данным, мужчина злоупотреблял спиртным.

«В настоящее время следователями и криминалистами ГСУ СК России по Московской области осмотрено место происшествия, опрошены очевидцы, устанавливается очаг и причины возникновения возгорания, назначена судебно-медицинская и пожарно-техническая экспертизы», - говорится в сообщении.

Личность погибшего устанавливается. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.