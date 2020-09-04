РИАМО - 4 сен. В пятницу мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел новые объекты ВДНХ, посетив Ландшафтный парк, павильоны «Цветоводство и озеленение», «Коневодство», «Микробиологическая промышленность», а также будущий Музей Гаража особого назначения ФСО России, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства Москвы.
Он подчеркнул, что недавно по территории ВДНХ начали ходить электромобили и электробусы.
Ландшафтный парк стал более привлекательным. Скоро будет открыт павильон «Цветоводство и озеленение».
«Не за горами еще несколько ярких премьер: Музей Гаража особого назначения ВДНХ, Центр национальных конных традиций, Музей Росатома», – отметил Собянин.
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