РИАМО - 4 сен. В пятницу мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел новые объекты ВДНХ, посетив Ландшафтный парк, павильоны «Цветоводство и озеленение», «Коневодство», «Микробиологическая промышленность», а также будущий Музей Гаража особого назначения ФСО России, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства Москвы.

«ВДНХ – визитная карточка Москвы, главная точка притяжения москвичей и туристов. Каждый год выставка прирастает новыми объектами для интересного и познавательного отдыха. И нынешний год, несмотря на все сложности, не станет исключением», – сказал Собянин.

Он подчеркнул, что недавно по территории ВДНХ начали ходить электромобили и электробусы.

Ландшафтный парк стал более привлекательным. Скоро будет открыт павильон «Цветоводство и озеленение».

«Не за горами еще несколько ярких премьер: Музей Гаража особого назначения ВДНХ, Центр национальных конных традиций, Музей Росатома», – отметил Собянин.