Москва или Париж: узнай место по фото
8 вопросов | Пройден 14 раз
Необязательно уезжать из Москвы, чтобы почувствовать себя за границей. В столице есть множество мест, которые легко спутать с европейскими, американскими или даже восточными достопримечательностями. Пройдите тест и узнайте, сможете ли вы найти Москву на фото?
Москва или Париж: узнай место по фото (1/0)
Какой католический собор изображен на фото?
Фото Александр Кожохин © РИАМО
Лимбургский собор в Германии
Собор Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии в Москве
Это крупнейший неоготический собор в России. Находится он на Малой Грузинской улице.
Реймсский собор во Франции
Москва или Париж: узнай место по фото (2/0)
Где расположен этот регулярный парк?
Усадьба Кусково, Москва
Бывшее имение графов Шереметевых окружено очаровательным французским садом, дышащим духом Версаля.
Версаль, Париж
Сады Мирабель, Зальцбург
Москва или Париж: узнай место по фото (3/0)
Где находится этот укромный садик?
Сад Кэнроку-эн, Канадзава
Япoнcкий caд РАН, Москва
Маленький уголок Японии можно найти на территории Главного Ботанического сада РАН.
Сад Киото в Холланд-парке, Лондон
Москва или Париж: узнай место по фото (4/0)
А этот монументальный памятник архитектуры откуда?
Жилой дом на Кудринской площади
Муниципальное здание в Нью-Йорке
Сталинские высотки кажутся уникальным символом столицы, но похожие здания можно найти за границей. А вдохновлены эти памятники архитектуры огромным Муниципальным зданием в Нью-Йорке.
Сталинская высотка в Варшаве
Москва или Париж: узнай место по фото (5/0)
Какая усадьба в стиле Ренессанса изображена на фото?
Фото Alain Rouiller © wikipedia.org
Дворец Тьене в Виченце, Италия
На самом деле фасада дом Тарасова практически полностью повторяет вид итальянского палаццо Тьене.
Особняк Гавриила Тарасова на Спиридоновке
Дворец Медичи-Риккарди во Флоренции
Москва или Париж: узнай место по фото (6/0)
Где находится эта англиканская церковь?
Москва или Париж: узнай место по фото (7/0)
На вид типичное американское государственное здание, откуда оно?
Москва или Париж: узнай место по фото (8/0)
А где найти эти высотки?
Турист
Похоже, Москва для вас пока что – город-загадка. Не расстраивайтесь, никогда не поздно узнать больше о столичных достопримечательностях.
Коренной москвич
Отличный результат! Пусть вы и угадали не все интересные места столицы, значит Москву действительно можно спутать с европейским или американским городом.
Столичный гуру
А вас не проведешь! Вы очень хорошо знаете Москву и можете смело проводить экскурсии для друзей и знакомых.
Комментарии
Авторизуйтесь , чтобы оставлять комментарии