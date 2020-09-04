Москва или Париж: узнай место по фото 8 вопросов | Пройден 14 раз Необязательно уезжать из Москвы, чтобы почувствовать себя за границей. В столице есть множество мест, которые легко спутать с европейскими, американскими или даже восточными достопримечательностями. Пройдите тест и узнайте, сможете ли вы найти Москву на фото? Начать тест

Москва или Париж: узнай место по фото (1/0) Какой католический собор изображен на фото? Фото Александр Кожохин © РИАМО Лимбургский собор в Германии Это крупнейший неоготический собор в России. Находится он на Малой Грузинской улице. Собор Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии в Москве Реймсский собор во Франции

Москва или Париж: узнай место по фото (2/0) Где расположен этот регулярный парк? Фото Сергей Пятаков © РИА Новости Бывшее имение графов Шереметевых окружено очаровательным французским садом, дышащим духом Версаля. Усадьба Кусково, Москва Версаль, Париж Сады Мирабель, Зальцбург

Москва или Париж: узнай место по фото (3/0) Где находится этот укромный садик? Фото Сергей Пятаков © РИА Новости Сад Кэнроку-эн, Канадзава Маленький уголок Японии можно найти на территории Главного Ботанического сада РАН. Япoнcкий caд РАН, Москва Сад Киото в Холланд-парке, Лондон

Москва или Париж: узнай место по фото (4/0) А этот монументальный памятник архитектуры откуда? Фото Instagram @loshkaryov © Жилой дом на Кудринской площади Сталинские высотки кажутся уникальным символом столицы, но похожие здания можно найти за границей. А вдохновлены эти памятники архитектуры огромным Муниципальным зданием в Нью-Йорке. Муниципальное здание в Нью-Йорке Сталинская высотка в Варшаве

Москва или Париж: узнай место по фото (5/0) Какая усадьба в стиле Ренессанса изображена на фото? Фото Alain Rouiller © wikipedia.org На самом деле фасада дом Тарасова практически полностью повторяет вид итальянского палаццо Тьене. Дворец Тьене в Виченце, Италия Особняк Гавриила Тарасова на Спиридоновке Дворец Медичи-Риккарди во Флоренции

Москва или Париж: узнай место по фото (6/0) Где находится эта англиканская церковь? Фото Фото, wikipedia.org © Прогуливаясь во дворе единственной англиканской церкви Святого Андрея в Москве действительно можно ощутить себя жителем Туманного Альбиона. В Вознесенском переулке В Кембридже В Вестминстерском аббатстве

Москва или Париж: узнай место по фото (7/0) На вид типичное американское государственное здание, откуда оно? Фото Instagram @nudamoskva © Белый дом в Вашингтоне Университет в Айове В небольшом Белом доме на Спасопесковской площадке расположилась резиденция американского посла. Его часто называют Спасо-Хаус. Особняк Н.А. Второва недалеко от Арбата

Москва или Париж: узнай место по фото (8/0) А где найти эти высотки? Фото Instagram @igorsobolev_photo © Центр Международной торговли на Краснопресненской набережной построен по подобию первых американских небоскребов. На Краснопресненской набережной В Детройте, штат Мичиган В Нью-Йорке

Турист Похоже, Москва для вас пока что – город-загадка. Не расстраивайтесь, никогда не поздно узнать больше о столичных достопримечательностях. Фото Александр Манзюк © РИАМО Поделиться результатом

Коренной москвич Отличный результат! Пусть вы и угадали не все интересные места столицы, значит Москву действительно можно спутать с европейским или американским городом. Фото pixabay.com © Поделиться результатом

Столичный гуру А вас не проведешь! Вы очень хорошо знаете Москву и можете смело проводить экскурсии для друзей и знакомых. Фото Пелагия Тихонова © РИАМО Поделиться результатом

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