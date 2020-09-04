РИАМО - 4 сен. Губернатор Московской области Андрей Воробьев занял четвертое место в медиарейтинге глав регионов Российской Федерации по итогам августа этого года, говорится в сообщении пресс-службы компании «Медиалогия».

В топ-5 также вошли Сергей Собянин (Москва), Радий Хабиров (Башкортостан), Михаил Дегтярев (Хабаровский край) и Александр Беглов (Санкт-Петербург).

«Президент Российской Федерации Владимир Путин провел рабочую встречу с губернатором Московской области Андреем Воробьевым. Также СМИ сообщали, что игроки футбольного клуба «Химки» обратились к губернатору Московской области Андрею Воробьеву с просьбой вмешаться в ситуацию с увольнением Сергея Юрана с поста главного тренера команды», — отмечается в материале.

Кроме того, в прошлом месяце глава Подмосковья встретился с фермерами, приехавшими на Всероссийский гастрономический фестиваль. Там он обсудил с сыроварами и фермерами меры поддержки, которые необходимы сейчас малому бизнесу.

Еще в Московской области с 24 августа отменили режим самоизоляции для людей старше 65 лет и с хроническими заболеваниями. Соответствующее постановление подписал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Также губернатор Московской области занял второе место в медиарейтинге глав Центрального Федерального округа. В топ-5 вошли Сергей Собянин (Москва), Игорь Руденя (Тверская область), Алексей Дюмин (Тульская область), Николай Любимов (Рязанская область).