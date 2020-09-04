РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 4 сен. Главгосстройнадзор Московской области остановил незаконное строительство спортивного комплекса с бассейном в городском округе Домодедово, сообщил начальник ведомства Артур Гарибян.

Факт незаконной реконструкции оздоровительного комплекса с бассейном выявили еще в декабре 2019 года. Главгосстройнадзор провел на объекте ряд проверок, в результате которых собственнику выдали ряд предписаний, однако требования надзорного органа выполнены не были.

«Самовольное строительство создает негативный фон, поэтому мы держим этот вопрос на особом контроле. Для тех, кто нарушает закон и не хочет работать честно, мы применяем самые жесткие меры, так как безопасность жителей на первом месте», - сказал Гарибян.

Сегодня в отношении нарушителя были приняты более серьезные меры. Совместно с администрацией Домодедова было принято решение установить бетонные блоки, тем самым перекрыв доступ техники к незаконной стройке.