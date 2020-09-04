РИАМО - 4 сен. Следователи закончили расследование уголовного дела в отношении директора коммерческой организации, которого обвиняют в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ СК России по Московской области.

«Следствием установлено, что с января 2015 года по декабрь 2016 года обвиняемый при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности включил заведомо ложные сведения в налоговые декларации с целью занижения налогооблагаемой базы по налогу на добавленную стоимость», – говорится в сообщении.

Совершенная махинация помогла обвиняемому уклониться от уплаты налогов на сумму более 49 миллионов рублей.

Во время расследования следователи допросили более 20 свидетелей, провели девять обысков и 10 выемок, а также судебно-экономическую экспертизу.

Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением передано в Пушкинский городской суд для рассмотрения по существу.