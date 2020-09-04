РИАМО - 4 сен. 619 многодетных семей получили земельные участки с начала этого года, 186 участков было предоставлено семьям Подмосковья в августе, говорится в сообщении пресс-службы министерства имущественных отношений Московской области.

«Во время режима самоизоляции обеспечение землей семей с тремя и более детьми значительно затормозилось из-за соображений безопасности и введенных на территории области ограничений, однако сейчас начинает набирать обороты. За последний месяц администрации округов передали земельные участки более 180 семьям и продолжают формировать их для последующей передачи», – сказала министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

До конца этого года администрации собираются выдать землю максимально возможному числу многодетных семей.

«Лидерами по количеству выданных многодетным семьям участков с начала года стали городские округа Серпухов, Химки, Истра, Коломенский, Подольск, Ступино, Орехово-Зуевский и Зарайск», – уточнила Адигамова.

По ее словам, наибольший процент по обеспечению многодетных семей с начала действия областного закона показали городские округа Лотошино, Ступино, Луховицы, Зарайск, Серебряные Пруды и Шаховская. Процент обеспечения землей многодетных семей в данных округах составляет 94-99%.