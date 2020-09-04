РИАМО - 4 сен. 619 многодетных семей получили земельные участки с начала этого года, 186 участков было предоставлено семьям Подмосковья в августе, говорится в сообщении пресс-службы министерства имущественных отношений Московской области.
До конца этого года администрации собираются выдать землю максимально возможному числу многодетных семей.
«Лидерами по количеству выданных многодетным семьям участков с начала года стали городские округа Серпухов, Химки, Истра, Коломенский, Подольск, Ступино, Орехово-Зуевский и Зарайск», – уточнила Адигамова.
По ее словам, наибольший процент по обеспечению многодетных семей с начала действия областного закона показали городские округа Лотошино, Ступино, Луховицы, Зарайск, Серебряные Пруды и Шаховская. Процент обеспечения землей многодетных семей в данных округах составляет 94-99%.
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