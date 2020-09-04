РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 4 сен. 32 щелковца приняли участие в установлении рекорда России, они были среди 1 583 человек, которые одновременно писали «Диктант Победы» в «Крокус Экспо», сообщается в официальной группе администрации городского округа Щелково в соцсети «ВКонтакте».

Достижение, зафиксированное в Красногорске, попало в Книгу рекордов России.

Всероссийская акция «Диктант Победы» прошла во всех муниципалитетах региона. Всего для жителей Подмосковья были открыты более 1 тысячи площадок, основная часть из которых разместилась в школах, музеях и библиотеках. Результаты диктанта каждый участник сможет узнать на сайте акции 30 сентября.

Победители будут определяться на федеральном и региональном уровнях. В Щелкове «Диктант Победы» написали более 2 тысяч человек.