РИАМО - 4 сен. Из-за пандемии коронавируса в сфере розничной торговли нашей страны произошел резкий скачок на шесть лет вперед всего за пару месяцев, сообщила в пятницу заместитель генерального директора агентства инноваций Москвы Ксения Борбачева.

«Как говорят специалисты, тот рост спроса и тот рост оборота, который был оценен в цифрах, который произошел в апреле и мае этого года, таких темпов не было бы еще в этой сфере <...> в ближайшие четыре-шесть лет», - сказала Борбачева на пленарной дискуссии третьего «Столыпин-форума».

По ее словам, такие сферы как ритейл и фудтех - приготовление и онлайн-доставка еды - не были на 100% готовы к вызовам, которые возникли в период пандемии. Тем не менее, некоторым компаниям удалось увеличить свою выручку более чем на 80%.

«Общие объемы рынка онлайн-торговли в России составляют 2,5 триллиона рублей. И 120 миллиардов рублей - ожидаемый объем рынка фудтех в 2020 году. Это очень значительный рост показателей. В три раза выше, чем в 2019 году», - добавила Борбачева.

Она отметила, что за последние несколько лет такие отрасли как ритейл и фудтех никогда не росли такими темпами. В частности, им пришлось подстраиваться под новые тренды потребительского поведения. Например, увеличение числа онлайн-заказов, улучшение навыков пользования интернетом и гаджетами среди всех возрастных групп.​