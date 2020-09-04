РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 4 сен. Пять школ подмосковного Красногорска получили наборы обучающих игр от движения «Бессмертный полк», сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

«Красногорские школы №1, 11, 15, Нахабинская гимназия №4 и Нахабинский лицей №1 получили от движения «Бессметрный полк» игры «Великая Отечественная война». Образовательные наборы с технологией дополненной реальности представителям учебных заведений передал руководитель штаба регионального отделения общероссийского общественного гражданско-патриотического движения «Бессмертный полк России» Валерий Анисимов в пятницу», - говорится в сообщении.

Каждая школа получила по шесть комплектов игр. Игра разработана и произведена в России специалистами Лаборатории дополненной реальности ARLab.me по заказу АНО Центра «Без ограничений» с использованием средств гранта президента РФ.

«Давать знания детям неформальным путем – это наша задача. И вот эта игра «Великая Отечественная война» описывает по большей части бои в Подмосковье. Игра разработана с привлечением историков. Надеюсь, ребятам она понравится», - отметил Анисимов.

Выбор учебных заведений неслучаен – именно эти школы вошли в десятку лучших в Московской области по итогам Всероссийского конкурса «Правнуки победителей».

«От имени муниципалитета движение «Бессмертный полк» поблагодарил заместитель главы администрации горокруга Красногорск по социальной сфере Игорь Тельбухов. Он отметил, что в округе очень сильное военно-патриотическое движение, высокий интерес молодежи к событиям Великой Отечественной войн», - заключается в материале.