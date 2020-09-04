РИАМО - 4 сен. Первые дозы российской вакцины от коронавирусной инфекции для проведения пострегистрационных клинических тестирований поступили в три медучреждения Москвы, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Чтобы хранить вакцину, нужны специальные условия. В связи с этим для медучреждения купили морозильные камеры, которые смогут держать температуру до минус 40 градусов.
«Уже сегодня москвичи могут подать заявку на участие в исследовании и первыми получить вакцину», – подчеркнула Ракова.
Поликлиники, в которых будут проходить пострегистрационные исследования, получили аккредитацию Минздрава РФ на проведение клинических испытаний. Работники центров проведут медобследование для определения возможных противопоказаний.
Полгода участников исследований будут постоянно осматривать медики. Доктора будут вести мониторинг здоровья, в том числе с помощью телемедицинских технологий.
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4 СЕНТЯБРЯ
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