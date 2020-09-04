РИАМО - 4 сен. Первые дозы российской вакцины от коронавирусной инфекции для проведения пострегистрационных клинических тестирований поступили в три медучреждения Москвы, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Сегодня в московские медицинские организации поступила первая партия вакцины от коронавируса для пострегистрационных исследований. Первопроходцами стали городские поликлиники №2, №220 и №62. Медучреждения полностью готовы к старту исследования, которое начнется на следующей неделе», – сказала Ракова.

Чтобы хранить вакцину, нужны специальные условия. В связи с этим для медучреждения купили морозильные камеры, которые смогут держать температуру до минус 40 градусов.

«Уже сегодня москвичи могут подать заявку на участие в исследовании и первыми получить вакцину», – подчеркнула Ракова.

Поликлиники, в которых будут проходить пострегистрационные исследования, получили аккредитацию Минздрава РФ на проведение клинических испытаний. Работники центров проведут медобследование для определения возможных противопоказаний.

Полгода участников исследований будут постоянно осматривать медики. Доктора будут вести мониторинг здоровья, в том числе с помощью телемедицинских технологий.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Текстовая трансляция

4 СЕНТЯБРЯ

- Самые важные новости о коронавирусе за день в карточках

- Большинство россиян будут привиты от коронавирусной инфекции в течение 9-12 месяцев. Вакцина сможет защитить от заражения коронавирусом на срок более двух лет.

- Первая партия вакцины против Covid‑19 поступила в три московские поликлиники. Уже сегодня москвичи могут подать заявку на участие в исследовании и первыми получить вакцину.

- Власти Подмосковья рассказали о действиях при выявлении ребенка с Covid‑19 в школе.

Если в каком-то классе будет обнаружен ребенок с подтвержденным ковидом, то этот класс переводится на дистанционное обучение на две недели. И дальше дети будут проверены дополнительно медицинской организацией. Школа продолжит работать Министр образования Московской области Ирина Каклюгина

- Промышленность, строительство и торговля в Москве вернулись на «доковидный» уровень. Окончательное решение экономических проблем из‑за пандемии будет зависеть от эпидемиологической ситуации.

- Собянин рассказал, как удалось оперативно взять под контроль ситуацию с пандемией

Мы не дали себя убаюкать разговорами, что ковид – несерьезная болезнь, не страшнее обычной простуды. Нас жестко критиковали за «избыточную» реакцию на сообщения из Китая, называли «паникерами» и другими нехорошими словами. <…> Какой протест вызывало требование двухнедельной самоизоляции для всех, возвращавшихся из-за границы

- Собянин напомнил, что пандемия коронавируса не закончилась. По его словам, осенью возможны локальные вспышки коронавируса в классах, офисах, на предприятиях.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- За сутки в России зарегистрировали 5 110 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 164 больных. В Москве - 692.

- За прошедшие сутки в столице умерли 10 человек с подтвержденными пневмонией и коронавирусной инфекцией. За весь период в Москве скончались 4 867 человек с Covid-19.