РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 4 сен. Депутат Мособлдумы Павел Максимович поздравил благочинного Подольского округа, настоятеля Воскресенского храма протоиерея Олега Сердцева с получением медали Московской епархии «За жертвенные труды» II степени.

«Благочинного Подольского округа, настоятеля Воскресенского храма протоиерея Олега Сердцева наградили медалью Московской епархии «За жертвенные труды» II степени. От всей души поздравляю подольского настоятеля Сердцева с высокой церковной наградой, с заслуженной оценкой пастырских трудов, за усердную и полезную для церкви службу и служения перед Престолом Божиим», - написал Максимович на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Он пожелал ему здоровья, крепости, сил и бодрости духа на все времена.