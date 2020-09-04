РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 4 сен. В подмосковных Люберцах с 7 сентября начнет работать мобильный пункт вакцинации против гриппа, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«7 сентября в городском округе Люберцы начнет свою работу мобильный прививочный пункт для вакцинации против гриппа. Мобильная вакцинация доступна для граждан РФ, достигших 18 лет, с их письменного согласия. Дети и беременные женщины могут сделать прививку только в поликлинике», - говорится в сообщении.

Перед прививкой пройдет медицинский осмотр. Медицинские работники определят наличие или отсутствие медицинских противопоказаний для проведения вакцинации, измерят температуру и артериальное давление. При себе необходимо иметь паспорт.

Мобильный прививочный пункт будет работать по понедельникам, средам и пятницам с 14:00 до 20:00 на автобусной станции Люберцы-1 по адресу: улица Волковская, дом 11. По четвергам и пятницам он разместится с 14:00 до 20:00 на автобусной станции Люберцы-1 по адресу: улица Инициативная, дом 14, строение 1.

По субботам и воскресеньям привиться можно будет с 9:00 до 14:00 на территории школы №28 в доме 8 на Вертолетной улице.