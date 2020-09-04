РИАМО - 4 сен. Современные исследования показывают, что сегодня школьники недополучают целый ряд важных питательных элементов, как правило, это происходит из-за грубого нарушения основных правил питания детей и злоупотребления фаст-фудом, говорится в сообщении пресс-службы Роспотребнадзора.

Типичные недостатки питания школьников: мало кальция — он необходим для формирования костей и скелета, правильной осанки; недостаток полиненасыщенных жирных кислот — влияют на обмен веществ, поддерживают иммунную систему, улучшают кровообращение; дефицит витаминов — они исключительно важны для работы мозга и укрепления иммунитета.

«Школьника со сбалансированным рационом видно невооруженным взглядом, ведь оптимальный запас витаминов и микроэлементов позволяет ему успешно переносить даже серьезные нагрузки на нервную систему. Не стоит забывать, что чем разнообразнее рацион ребенка, тем лучше», — отмечается в материале.

Мясо нужно есть ежедневно, предпочтительно в первой половине дня. Желательно, чтобы оно было тушеное или запеченное. В нем содержится полноценный белок, железо, цинк, витамин В12. Все это необходимо для физического развития и укрепления иммунной системы.

Рыбу детям нужно есть не менее 2-3 раз в неделю в любом виде: запеченная, тушеная, отварная, паровая или котлеты. В рыбе содержатся белок, ценные полиненасыщенные жирные кислоты, витамин D, кальций, фосфор. Она легко усваивается и идеально сочетается с овощами.

Овощи и фрукты стоит давать детям ежедневно, не менее 400 граммов. Лучше в натуральном виде или в салатах. В них содержатся минеральные соли, природные сахара, пищевые волокна, витамин С, бета-каротин.

Творог необходимо есть каждый день. Тоже самое касается йогуртов со злакам: они легко усваиваются, полезны для работы кишечника, улучшают обмен веществ и повышают иммунитет. Молочные каши предпочтительно есть утром — они надолго обеспечивают чувство сытости.

Из питания школьников необходимо исключить газированные напитки: они содержат простые углеводы, искусственные добавки и ароматизаторы. Способствуют увеличению массы тела, подавляют аппетит, «ломают» режим питания, являются причиной дискомфорта в желудочно-кишечном тракте, при избытке сахара повышают риски переломов.

Чипсы и сухарики содержат избыток калорий, соли, масла, ароматизаторов, красителей и усилителей вкуса.

Не рекомендуется давать детям блюда в панировке — куриные крылышки и наггетсы — поскольку панировка активно впитывает жир во время жарки, они могут содержать канцерогены. Сосиска в тесте трудно усваиваются в сочетании с тестом.

Леденцы и шипучки содержат простые углеводы, искусственные добавки, ароматизаторы. Способствуют увеличению массы тела, провоцируют кариес и воспаления в желудочно-кишечном тракте.

Блюда быстрого приготовления — лапша, пюре и прочие — должны быть исключены из рациона. Эти продукты содержат избыток соли, красители, усилители вкуса. Эффект сытости кратковременный, так как калорийность высокая, а питательных веществ мало. Способствуют воспалению желудочно-кишечного тракта.

У школьников должен быть четкий режим питания, учитывающий ритмичность протекания физиологических процессов в организме и предусматривающий три основных приема пищи (завтрак, обед, ужин) и два перекуса (второй завтрак и полдник). Питание в определенные часы способствует полноценному усваиванию пищи и предотвращению желудочно-кишечных заболеваний.