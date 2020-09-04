РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 4 сен. Юная гимнастка из подмосковных Люберец Елизавета Щербакова стала рекордсменкой Книги рекордов России, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«Воспитанница люберецкого клуба спортивной гимнастики и акробатики «Дмико» Елизавета Щербакова стала рекордсменкой России. Лизе всего четыре года, но она смогла сделать один из самых сложных элементов в спортивной гимнастике – спичаг (ноги вместе из высокого угла - ред.)», - говорится в сообщении.

Ее достижение зафиксировано в Книге рекордов России.

«Поздравляем юную люберчанку и ее тренера Викторию Зосимову с прекрасным результатом и желаем новых спортивных достижений!» - заключается в сообщении.