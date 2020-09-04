РИАМО - 4 сен. В Московской области продлили до вечера пятницы «желтый» уровень погодной опасности из-за ветра, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Желтый» — это второй уровень погодной опасности, который означает потенциально опасную погоду.

Предупреждение из-за порывов ветра до 15 метров в секунду В Подмосковье будет действовать до 22:00 4 сентября.

Такой же уровень погодной опасности объявили на территории Владимирской, Рязанской, Тамбовской, Липецкой, Брянской, Смоленской, Белгородской и Тульской областей Центрального федерального округа.

На территории Курской и Воронежской областей объявили следующий, «оранжевый» уровень опасности.

В пятницу ожидается облачная погода без осадков. Температура воздуха составит 22-24 градуса тепла. Ветер будет дуть юго-восточного направления.