РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 4 сен. Почти 130 жителей подмосковного Красногорска обратились за получением ежегодной выплаты из средств регионального материнского капитала в 2020 году, говорится в сообщении Красногорского управления соцзащиты населения министерства социального развития Московской области.

С 1 июня в Красногорском управлении соцзащиты населения принимают заявления на ежегодную выплату из средств регионального материнского капитала.

«На текущую дату за данной мерой социальной поддержки в Красногорское управление социальной защиты населения обратились 127 заявителей», - сообщила начальник управления Лилия Гордон.

Право на получение ежегодной выплаты имеет лицо, не использовавшее средства или часть средств регионального материнского капитала при рождении (усыновлении) третьего или последующих детей, до 31 декабря 2020 года. На дату обращения за назначением ежегодной выплаты заявитель должен быть гражданином РФ и иметь место жительства в Московской области.

Средства маткапитала можно направить на образование детей и улучшение жилищных условий семьи. Ежегодная выплата в 2020 и 2021 года составляет по 50 тысяч рублей.

Если часть средств уже использовали, то в 2020 году можно получить не более 50 тысяч рублей, а в 2021 году - в размере остатка средств материнского капитала за вычетом размера ежегодной выплаты, полученной в 2020 году.

«Сроки подачи заявления о распоряжении средствами (частью средств) регионального материнского (семейного) капитала: за 2020 год – не позднее 1 апреля 2021 года; за 2021 год – не ранее 1 января 2021 года и не позднее 1 декабря 2021 года», - добавляется в материале.

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