РИАМО - 4 сен. В Центральную клиническую городскую больницу подмосковного Реутова закупили девять единиц медицинского оборудования, два электрокардиографа уже введены в эксплуатацию, сообщил глава городского округа, секретаря местного отделения партии «Единая Россия» Станислав Каторов.

«Арсенал наших медиков пополнился новым оборудованием. Среди девяти наименований современных медицинских приборов есть и наиболее востребованные электрокардиографы, которые в считанные минуты могут выдать полную клиническую картину работы сердца», - рассказал Каторов.

Он добавил, что, помимо этого, в реутовскую больницу будут поставлены семь аппаратов для диагностики глазных заболеваний, закупленные по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева в рамках национального проекта «Здравоохранение».

«Минздравом Московской области закуплено новое офтальмологическое оборудование в 48 медорганизаций Подмосковья – это аппараты для измерения внутриглазного давления, ультразвуковые диагностические приборы, ретинальные камеры и другая медтехника», - сказал заместитель министра здравоохранения Московской области Светлана Лазарева.



Всего в медицинские организации региона в 2020 году поступит более 140 единиц медицинской техники.