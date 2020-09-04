РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 4 сен. В подмосковных Люберцах определили победителей турнира по футболу среди юношеских команд, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

На стадионе «Урожай» городского округа Люберцы состоялся футбольный турнир среди юношеских команд, приуроченный ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом. На футбольное поле выходили игроки 2009-2010 годов рождения. Матчи прошли между командами ФК «Труд» и КСШОР, ФК «Урожай» и ФК «Балятино».

«Юные люберецкие футболисты показали красивую и захватывающую игру. В борьбе за первое место и награду определился лидер - ФК «Балятино» из Октябрьского. Второе место завоевала футбольная команда «Труд» Малаховки, третье место - КСШОР Люберец, четвертое - ФК «Урожай» Томилина», - говорится в сообщении.

По итогам турнира определился лучший игрок. Им стал бомбардир футбольной команды «Балятино» Артем Абдукадыров. В ходе игры юный спортсмен забил в ворота соперника четыре гола.