РИАМО - 4 сен. В Москве полицейские задержали четырех участников преступной группы, которые реализовывали поддельные смартфоны и аксессуары к ним, сообщается на сайте «МВД Медиа».

Подозреваемые закупали за границей поддельные смартфоны, смарт-часы и аксессуары, маркированные товарным знаком известного производителя. Подделки продавались на одном из московских рынков электроники и через интернет-магазин.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 180 УК РФ. В отношении всех фигурантов избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», – сказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Правоохранители провели обыски в складском помещении и павильонах торгового комплекса. Они нашли и изъяли более шести тысяч экземпляров цифровой техники и аксессуаров, являющихся поделкой. Сумма ущерба составила около 9 миллионов рублей.

«Предварительное расследование уголовного дела продолжается», – подчеркнула Волк.