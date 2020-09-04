РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 4 сен. В ближайшие дни в рамках программы «Родники Подмосковья» начнется благоустройство источника в деревне Еремино Щелкова, программа реализуется под патронатом Минэкологии и благотворительного фонда «Экология для всех», сообщается на сайте министерства экологии и природопользования Московской области.

Благоустройство родников проходит за счет внебюджетных средств и спонсорских взносов.

«Опрос, проведенный перед началом работ, показал, что жители Щелкова считают воду ереминского родника, бьющего вблизи реки Ширенки, самой чистой и вкусной в округе. Ценность его заключается еще и в том, что рядом расположена знаменитая на всю округу живописная сосна с необычайно мощными корнями», - говорится в сообщении.

В ходе работ заменят каптажную камеру, обустроят площадку возле родника, отремонтируют бетонную лестницу, ведущую к источнику, а также благоустроят окружающую территорию. Здесь также появятся скамейки для отдыха приезжающих на родник людей. Работы планируется завершить до конца года.

Это уже второй родник в Щелкове, который обустроят в течение года. Ранее состоялось торжественное открытие обновленного Гребневского ключа в Березовой роще.