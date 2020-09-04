РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 4 сен. На новую кислородную станцию в Подольском родильном доме получили положительное заключение Мособлэкспертизы, ввод объекта в эксплуатацию планируется в 2020 году, сообщается на сайте министерства строительного комплекса Московской области.

«Получено положительное заключение Мособлэкспертизы по проектно-сметной документации строительства кислородно-газификационной станции в ГБУ «Подольский родильный дом» на улице Кирова, 38. Ввод объекта в эксплуатацию планируется в 2020 году», - говорится в сообщении.

Станцию установят на открытом воздухе во дворе роддома, что позволит оперативно производить ее дозаправку жидким кислородом. Она обеспечит кислородную поддержку пациентов Подольского родильного дома.

Все работы осуществляются в рамках государственной программы Подмосковья «Строительство объектов социальной инфраструктуры».