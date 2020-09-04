РИАМО - 4 сен. Статью о результатах клинических испытаний российской вакцины от Covid-19 опубликовали в международном научном журнале The Lancet, публикация стала первой в цикле статей авторитетного издания о препарате «Спутник-V», сообщает Федеральное агентство новостей.
Россия зарегистрировала первую в мире вакцину для профилактики коронавирусной инфекции в начале августа текущего года.
Препарат, получивший название «Спутник V», создали сотрудники Центра имени Гамалеи при поддержке Российского фонда прямых инвестиций.
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4 СЕНТЯБРЯ
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