РИАМО - 4 сен. На новое здание детской школы искусств, расположенное в деревне Демихово Орехово-Зуевского городского округа, было потрачено около 200 миллионов рублей, сообщила министр культуры Московской области Елена Харламова.

«В районе 200 миллионов рублей стоила эта школа, из них 16 миллионов (рублей - ред.) - муниципальные, а остальные – региональные», - отметила Харламова.

По ее словам, все детские школы искусств Подмосковья строятся и ремонтируются комплексно, в образовательные учреждения покупают новые инструменты. Кроме того, в образовательном процессе активно используют современные информационные технологии.​

Школа была основана в 1990 году. Раньше она размещалась в арендованном здании бывшей пожарной части. Строительство нового здания школы началось в 2016 году. Проект реализован в рамках государственной программы Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры» на средства бюджета. Здание открыли в пятницу.