РИАМО - 4 сен. На новое здание детской школы искусств, расположенное в деревне Демихово Орехово-Зуевского городского округа, было потрачено около 200 миллионов рублей, сообщила министр культуры Московской области Елена Харламова.
По ее словам, все детские школы искусств Подмосковья строятся и ремонтируются комплексно, в образовательные учреждения покупают новые инструменты. Кроме того, в образовательном процессе активно используют современные информационные технологии.
Школа была основана в 1990 году. Раньше она размещалась в арендованном здании бывшей пожарной части. Строительство нового здания школы началось в 2016 году. Проект реализован в рамках государственной программы Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры» на средства бюджета. Здание открыли в пятницу.
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