РИАМО - 4 сен. Москва не ослабляет контроль за ситуацией с распространением коронавируса, несмотря на стабилизацию эпидобстановки, сообщается на сайте Кремля.

В пятницу мэр столицы Сергей Собянин доложил президенту РФ Владимиру Путину о социально-экономической ситуации в городе.

«Действительно расслабляться не нужно, поэтому у нас количество тестов, которые мы проводим, не уменьшается, а увеличивается, и мы стараемся строго следить за теми требованиями, которые выставляют санитарные врачи на транспорте, в торговле, в социальной системе и так далее. Это очень важно для того, чтобы ситуация и дальше продолжала быть стабильной», — сказал Собянин.

Он добавил, что на сегодняшний день для приема Covid-больных в Москве доступно 6 тысяч коек в больницах.

Кроме того, столица взяла на себя наибольшую часть пострегистрационных испытаний вакцины от коронавируса, разработанной в НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. В испытаниях примут участие около 40 тысяч человек.

«Со следующей недели, я думаю, мы начнем эти исследования. Они очень важны, абсолютно правильно сказали, очень важны, и мы будем делать все, чтобы они достойно прошли в Москве», — заключил Собянин.

Для лечения коронавирусных больных в Москве развернули стационары на базе 66 федеральных, городских и частных клиник. В общей сложности на пике пандемии в городе функционировало более 24 тысяч коек.

В настоящее время все федеральные и частные клиники вернулись к плановой работе. Помощь инфицированным продолжают оказывать 17 городских стационаров, в них занято 4 тысячи коек.

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Текстовая трансляция

4 СЕНТЯБРЯ

- Власти Подмосковья рассказали о действиях при выявлении ребенка с Covid‑19 в школе.

Если в каком-то классе будет обнаружен ребенок с подтвержденным ковидом, то этот класс переводится на дистанционное обучение на две недели. И дальше дети будут проверены дополнительно медицинской организацией. Школа продолжит работать Министр образования Московской области Ирина Каклюгина

- Промышленность, строительство и торговля в Москве вернулись на «доковидный» уровень. Окончательное решение экономических проблем из‑за пандемии будет зависеть от эпидемиологической ситуации.

- Собянин рассказал, как удалось оперативно взять под контроль ситуацию с пандемией

Мы не дали себя убаюкать разговорами, что ковид – несерьезная болезнь, не страшнее обычной простуды. Нас жестко критиковали за «избыточную» реакцию на сообщения из Китая, называли «паникерами» и другими нехорошими словами. <…> Какой протест вызывало требование двухнедельной самоизоляции для всех, возвращавшихся из-за границы

- Собянин напомнил, что пандемия коронавируса не закончилась. По его словам, осенью возможны локальные вспышки коронавируса в классах, офисах, на предприятиях.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- За сутки в России зарегистрировали 5 110 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 164 больных. В Москве - 692.

- За прошедшие сутки в столице умерли 10 человек с подтвержденными пневмонией и коронавирусной инфекцией. За весь период в Москве скончались 4 867 человек с Covid-19.