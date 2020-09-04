РИАМО - 4 сен. Односекционный монолитный 12-этажный жилой дом будет введен в эксплуатацию в 2021 году на территории столичного района Нагорный, говорится в сообщении пресс-службы департамента строительства Москвы.

«Жилой дом на 66 квартир для переселения по программе реновации введут в следующем году в районе Нагорный по адресу Симферопольский проезд, владение 7, строение 1. В настоящий момент завершен монтаж девятого этажа», – сообщил руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

Фасады будут облицованы плитами из искусственного камня и клинкерной плитки, в составе системы с воздушным зазором. Для удобства жильцов на фасадах установят короба для кондиционеров. Балконы застеклят.

В доме будет 66 квартир, из которых 11 однокомнатных, 44 двухкомнатных и 11 трехкомнатных. Общая площадь квартир составит больше 3,8 тысячи квадратных метров.

На первом этаже будут находиться объекты социального, коммерческого и культурного назначения, также предусмотрена возможность размещения Центра информирования населения.

Дом оборудуют системами охраны входа в здание, оповещения и управления эвакуацией при пожаре, пожарной сигнализацией, а также видеонаблюдением. Придомовую территорию благоустроят и озеленят.