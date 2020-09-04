Проект «Крыши24.рф» заявил о себе около пяти лет назад и за это время успел полюбиться неравнодушным к красивым видам москвичам и гостям из других регионов. Организаторы помогают не только исследовать крыши и узнать больше об истории города, но и провести романтическое свидание, и даже заняться йогой на высоте птичьего полета. Корреспонденты РИАМО прогулялись по кровле старого здания в компании профессионального гида-руфера.

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Дело для души

Идея организовать проект пришла к Станиславу Еранцеву и Алексею Лебедеву еще в студенческие годы, когда они сами любили полазить по крышам.

«Не секрет, что за таким развлечением обычно едут в Питер, который славится своими красивыми видами. Но мало кто знает, что и в Москве таких мест не меньше, нужно их просто знать. Мы были полны энтузиазма рассказать об этом жителям города, а экскурсионный формат показался наиболее подходящим», – делится Алексей.

На старте ребята вложили около 100 тысяч рублей, а с организацией в первое время помогали друзья. Постепенно проект начал разрастаться: сначала на экскурсии приходили знакомые знакомых, а затем подтянулись заинтересованные любители романтики и экстрима. Сейчас число клиентов переваливает за сотни в месяц.

Пополнили ряды экскурсоводов и руферы с многолетним стажем. По словам организаторов, несмотря на успех, проект все еще остается делом для души, а не просто средством заработка. Больше всего ребят радует, что на экскурсиях они могут поделиться своим личным опытом, рассказать про крыши мировых небоскребов, которые видели своими глазами, и дать новичкам пару советов.

«Одна из наших целей – предотвратить взломы замков на домах со стороны неопытных руферов. Это очерняет репутацию всего движения. Мы же предлагаем наслаждаться захватывающими видами в компании профессионалов», – рассказывают они.

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Прогулка по крыше «Лужников» и вид на Москву-реку

Сейчас в рамках проекта можно посетить 30 крыш, разбросанных в разных уголках столицы. Своей «фишкой» Станислав и Алексей считают то, что абсолютно все их крыши находятся в пределах кольца, а значит – главные достопримечательности Москвы всегда будут как на ладони.

Особо популярны у посетителей крыши в районе Нового Арбата, улицы Смоленской, откуда открывается вид на залитый вечерними огнями проспект, и кровля стадиона «Лужники», с которой можно увидеть Москву-реку, монастырь и зеленые парки.

А вот с просьбой посетить небоскребы «Москвы-Сити» все не так просто: администрация зданий туда никого не пускает. Зато буквально в одном квартале на «Киевской» имеется площадка с не менее захватывающим видом, уверены ребята.

«В 90% случаев мы проводим экскурсии на крышах жилых зданий, но многие из них закрытого типа, и попасть туда не так просто. В таких случаях мы обращаемся в муниципальные управления и стараемся договориться с ними за комиссию, которая тратится на благоустройство района и дома. Иногда мы сами приводим в порядок крыши, что-то подкрасить, где-то почистить от мусора», – объясняет Алексей.

Экскурсии длятся около двух часов, за это время гиды рассказывают интересные факты из городской истории, повествуют, какую жизнь прожили старинные здания. Например, здесь можно узнать, почему знаменитые Красные ворота получили свое название или как строились сталинские высотки. После – устроить фотосессию. Цена за такое удовольствие зависит от времени и локации и начинается от 1 250 рублей.

Приходят в основном пары и семьи с детьми, заглядывали даже туристы из Испании, Англии и Сингапура. За их безопасностью строго следят. Некоторые устраивают целые пикники или фотосессии.

«На определенные крыши наносится специальное покрытие, чтобы избежать скольжения, а за всеми экскурсантами следит подготовленный гид. Но главный залог безопасности – удобные одежда и обувь», – отмечает Станислав.

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Свидания под открытым небом и съемки клипов

По словам ребят, крыши можно посетить в любое время семь дней в неделю, но самое популярное время – с 19:00 до 21:00, когда город окутывает закат, словно сошедший с экранов кинолент, и появляются первые звезды.

Помимо экстремалов и любителей истории, в московские крыши влюблены любители ЗОЖ, которые арендуют их для занятий йогой, и настоящие романтики. Многие используют крыши для того, чтобы полежать со своей второй половинкой под открытым небом, укутавшись в плед, и выпить бокал шампанского на фоне ночного города.

Специально для молодых людей даже устанавливают небольшие столики, посыпая вокруг лепестки роз, а в стоимость свидания входит бутылка вина и фруктовая корзина. Цена за обычное свидание начинает от 3 000 рублей, а VIP c дополнительными услугами – от 12 000 рублей.

«Иногда пары бывают довольно забавные и даже слегка сумасшедшие. Некоторые приглашают музыкантов и личных официантов или заказывают патефон, который потрескивает старыми добрыми мелодиями. Были случаи, когда некоторые занимались на крыше сексом на свой страх и риск», – говорит Алексей.

Не менее популярно и празднование свадеб на крышах в стиле лофт, которые подбираются таким образом, чтобы гости могли пошуметь допоздна и поздравить молодоженов.

Заглядывают на столичные крыши и знаменитости, но уже по работе – для съемок фильмов или клипов. Например, здесь успели побывать Клава Кока, «А’Студио» и блогер Михаил Литвин.

В ближайших планах организаторов – сделать упор на развитие городского туризма и принимать большие туристические группы из Европы и Азии.

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