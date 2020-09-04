РИАМО - 4 сен. Предварительные продажи билетов на показы блокбастера «Довод» Кристофера Нолана уже перешагнули 11 миллионов рублей, сообщает Газета.ru.

«На показы первого дня проката — 3 сентября — россияне потратили 6,4 миллиона рублей», — говорится в сообщении.

Фильм рассказывает о секретном агенте, который проходит жесткий тест на профпригодность и присоединяется к невероятной миссии.​ Главную роль в ленте сыграл звезда саги «Сумерки» Роберт Паттинсон.



Ранее премьеру картины перенесли из-за распространения коронавируса.​