РИАМО - 4 сен. В пятницу открылась регистрация на акцию «День без турникетов», с 7 по 13 сентября можно будет посетить около 30 площадок с экскурсиями, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«На сегодняшний день число просмотров онлайн-экскурсий на сайте проекта превысило 26 тысяч. В рамках сентябрьской акции участников ждут как экскурсии по офлайн-площадкам, так и виртуальные прогулки, — сказал руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин.

Он добавил, что в сентябре к акции присоединятся 14 новых площадок.

«Всего же на данный момент в проекте «День без турникетов» участвуют около 260 компаний», — добавил Фурсин.

Акция дает возможность побывать на смотровой площадке Panorama 360 и Центральном московском ипподроме, в семейном парке аттракционов «Сказка», учебном центре «Диана», детском городе профессий «КидБург» и культурном центре «Москворечье».

После завершения очных мероприятий на сайте акции появится расписание онлайн-экскурсий.