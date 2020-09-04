РИАМО (БАЛАШИХА) - 4 сен. Четвертого сентября на кортах Спортивного Комплекса «Балашиха» стартовал международный турнир по теннису «Balashiha Open», который продлится до 13 сентября, в нем принимают участие юноши и девушки до 15 лет, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.

«Международный теннисный турнир среди юношей и девушек «Balashiha Open» уже стал традиционным для Московской области. Эти престижные соревнования, собирающие сильнейших молодых спортсменов из России и зарубежья, проходят здесь с 2007 года. Ежегодно болельщики становятся свидетелями красивых и напряженных игр спортсменов-одиночников и пар, и этот год не станет исключением», - сказал министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков.

Он добавил, что на таких турнирах и зажигаются будущие звезды профессионального спорта.

В рамках соревнований, которые пройдут в Балашихе с 4 по 13 сентября, за звание сильнейших поспорят лучшие спортсмены России, в том числе и представители Московской области, и зарубежных стран. Поединки пройдут как в одиночном, так и в парном разрядах.