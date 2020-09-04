РИАМО - 3 сен. В Ботаническому саду МГУ «Аптекарский огород» 8 сентября появится уникальная экспозиция тропического горного туманного леса, его откроют в старинной субтропической оранжерее, которая уже более 20 лет закрыта на реконструкцию, говорится в сообщении пресс-службы сада.

«Восьмое сентября было выбрано в память об основании министерства финансов Российской империи — соответствующий декрет император Александр I подписал 8 сентября 1802 года», — сказал директор «Аптекарского огорода» Алексей Ретеюм.

Он добавил, что правитель также распорядился приобрести нынешний Ботанический сад.

День финансиста посвящен специалистам, управляющим финансовой составляющей России. Его проводят восьмого сентября под руководством министерства финансов и Банка России. Официально в перечень профессиональных праздников его внесли в 2011 году.