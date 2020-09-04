РИАМО - 4 сен. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Олег Дерипаска может иметь свою точку зрения относительно переноса столицы из Москвы, сообщает Газета.ru.

«Дерипаска является очень опытным, знающим предпринимателем, который реализует очень сложные комплексные проекты, зачастую весьма успешен и, конечно, он имеет право на собственную точку зрения», — отметил Песков.

Ранее Дерипаска заявил о неравномерности развития регионов из-за того, что власти страны, по его мнению, большее внимание уделяют Москве.

Он также привел положительный пример переноса столицы из Москвы в Санкт-Петербург, который был совершен в XVIII веке.​