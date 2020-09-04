РИАМО - 4 сен. Секретарь Центризбиркома России Майя Гришина сообщила, что главный смысл изменений в избирательном законодательстве состоит в обеспечении свободного и удобного участия граждан в избирательной кампании, сообщает Федеральное агентство новостей.

По словам Гришиной, ЦИК обращает много внимания на прозрачность избирательного процесса и готов оказать помочь в подготовке и обучении наблюдателей.

«Нам предстоит провести очень важную избирательную кампанию в новых условиях, и мы делаем все необходимое для организации голосования в строгом соответствии с законом», – подчеркнула Гришина.

Она отметила, что, например, уже 20 тысяч жителей Ярославской и Курской областей записались на участие в ДЭГ по двум округам на довыборах депутатов в Госдуму.

Официального запрета на агитацию во время досрочного голосования нет, кроме дня тишины 12 сентября. 13 сентября агитация также запрещена. В этот день будут проводиться прямые губернаторские выборы в 18 регионах, 11 кампаний по выборам заксобраний и выборы гордум в 22 столицах субъектов.