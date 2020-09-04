РИАМО - 4 сен. На муниципальных выборах в Москве в единый день голосования свой голос в онлайн-формате отдадут около 4 тысяч человек, что составляет 6% от общего числа голосующих, сообщил заместитель председателя Общественной палаты Москвы, куратор электронного голосования Алексей Венедиктов.

«У нас на сегодняшний день на электронное голосование более 4 тысяч человек подали заявки на электронное голосование. Напомню, что у нас в двух округах — Марьино и Бабушкинский — 69 тысяч избирателей», — сказал Венедиктов.

Он добавил, что 4 тысячи электронных избирателей — это около 6% от общего числа.

«На выборах в Московскую городскую думу число электронных избирателей, в тех округах, где была доступна такая возможность, составляло около 2% от общего числа. На выборах по поправкам в Конституцию — около 15%», — заключил Венедиктов.

Избиратели из Бабушкинского района столицы могут проголосовать досрочно в ТИК по адресу: улица Летчика Бабушкина, дом 1, корпус 1, комната 225. В Марьине ТИК расположена в доме 159 по улице Люблинской. Проголосовать можно с 16:00 до 20:00 в будни, а также с 10:00 до 14:00 в выходные.

Онлайн-голосование в городе пройдет с 08:00 11 сентября до 20:00 12 сентября.