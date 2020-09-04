РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) - 4 сен. В подмосковном Дзержинском определили победителей Международного кинофестиваля «Любовь в каждом сердце», сообщил «РИАМО в Люберцах» президент и продюсер фестиваля Сергей Переверзев.

Заключительный день III Международного кинофестиваля «Любовь в каждом сердце» и награждение прошли накануне онлайн.

«Мы изменили формат, но задачи и цели фестиваля остались прежними! И результат, который мы видим, по-настоящему радует. Тема всех фильмов, авторы которых боролись за победу, одна - любовь. Любовь к своему дому, к близким людям, любовь к жизни, к природе, к знаниям. Современному зрителю этого не хватает. Существует переизбыток агрессии и в кино, и на телевидении. Поэтому наша фестивальная публика каждый год ждет, когда начнется кинопоказ», - сказал Переверзев.

По его словам, присланные на конкурс картины оправдали высокие ожидания жюри. Победителей определили в номинациях «Телеочерки», «Телетеатр», «Видеоклипы», а также «Короткометражные», «Долгометражные», «Документальные» и «Музыкальные» фильмы.

«Нам удалось успешно провести кинофестиваль в экспериментальном формате «телевизионный кинозал», поступило много откликов, со своей задачей организаторы справились», - заключил председатель Союза деятелей музыки, кино и телевидения, член жюри Христиан Торрес.