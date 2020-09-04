РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 4 сен. В домодедовском селе Растуново появилась государственная ветеринарная клиника, сообщается на официальной странице пресс-службы администрации Домодедова в соцсети «ВКонтакте».

До этого государственная ветклиника находилась только по адресу: город Домодедово, улица Промышленная, дом №15.

«Теперь у жителей округа появилась возможность получать государственные ветеринарные услуги не только в городе, но и в селе Растуново по адресу: улица Заря, дом №62», - говорится в сообщении.