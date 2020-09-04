РИАМО - 4 сен. В Московской области с начала текущего года трудоустроено 9536 несовершеннолетних, 981 подросток работает в настоящее время, говорится в сообщении пресс-службы министерства социального развития Подмосковья.

Во время работы подросток получает заработную плату и ежемесячную материальную поддержку от центра занятости населения в размере 6750 рублей.

«Временное трудоустройство подростков является эффективной профилактикой правонарушений среди несовершеннолетних, а также позволяет молодежи приобрести важный опыт первой профессиональной деятельности. Средняя заработная плата, которую получает подросток, зависит, конечно же, от места работы и составляет от 4 до 15 тысяч рублей», — сказала министр социального развития региона Ирина Фаевская.

При трудоустройстве работодатель заключает договор не только с несовершеннолетним, но и центром занятости. В договоре регламентированы все виды работ и продолжительность рабочего дня.

Наиболее популярные среди подростков виды деятельности — сельскохозяйственные работы, работа курьером, работа в медицинских и социальных учреждениях, а также благоустройство.

Чтобы найти подходящую работу, подросток может обратиться в ближайший центр занятости населения Московской области. При наличии вакансий специалисты дадут соискателю направление к работодателю.

Ребенок в возрасте 14-15 лет может работать четыре часа в день, в 15-16 – пять часов в день, в 16-17 – семь часов в день.