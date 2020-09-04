РИАМО (МЫТИЩИ) - 4 сен. 139 спортсменов, показавших наилучшие результаты по итогам спортивного сезона 2019 года, наградили сертификатами на получение стипендии главы городского округа Мытищи, сообщается на сайте администрации горокруга.

«В этом году в Мытищах 139 стипендиатов. Это победители и призеры соревнований разных уровней – начиная с первенства Московской области и заканчивая международными соревнованиями по различным видам спорта. По сертификату они получат разовую выплату, сумма которой зависит от уровня соревнований и занятого места», - говорится в сообщении.

Начальник управления по физической культуре и спорту администрации округа Юлия Бакурова отметила, что стипендия главы назначается ежегодно за высокие достижения в спорте.

«Надеемся, что традиция сохранится, и стипендия будет назначена и по итогам 2020 года», – сказала Бакурова.

Вручение происходило в три этапа, чтобы соблюсти все требования Роспотребнадзора. В торжественных событиях также принял участие советник главы городского округа Мытищи по физической культуре и спорту Владимир Агеев.

Он отметил, что стипендия – это свидетельство того, что спортсмен показал наилучшие результаты в течение сезона.

«Каждому человеку приятно, когда его старания замечены, и спортсмены - не исключение», – сказал Агеев.