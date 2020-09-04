РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 4 сен. В подмосковном Красногорске медиастудия, в которую входят дети сотрудников Российского государственного архива кинофотодокументов, подготовила видеоролик к открытию памятника фронтовому кинооператору, сообщила глава муниципалитета Эльмира Хаймурзина.

Первый в России памятник фронтовому кинооператору открыли в Красногорске в пятницу.

«В честь этого события медиастудия «Дети архива» – дети сотрудников Госархива кинофотодокументов – подготовили замечательный видеоролик. В нем собраны уникальные материалы архива – кадры военной хроники, шествие потомков фронтовых кинооператоров в «Бессмертном полку» и съемка подготовки самого монумента телеканалом «Россия», - написала Хаймурзина в своем Instagram-аккаунте.

Авторами видеоролика «Посвящение» стали ученики лицея №4 Георгий Паршинцев и Николай Волков, а также ученица школы №15 Альбина Кавалерская.