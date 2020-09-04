РИАМО - 4 сен. Ученые из Австралии и Кореи объяснили, как нельзя жарить красное мясо, также они поделились правильным способом его приготовления, сообщает Федеральное агентство новостей.

«Когда красное мясо обжаривают при высоких температурах — на гриле, в духовке или на сковородке — в нем образуются так называемые конечные продукты гликирования, или AGE, которые при регулярном употреблении жареного мяса накапливаются в организме, мешая нормальному функционированию клеток», — говорится в сообщении.

Жареное красное мясо содержит белковые соединения. Они увеличивают риск сердечно-сосудистых заболеваний, инсульта и осложнений при диабете. Опасные для организма соединения образуются при готовке на высокой температуре.

Для снижения риска нужно сократить количество красного мяса в рационе или готовить его на медленном огне.​