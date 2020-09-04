РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 4 сен. В подмосковных Котельниках более 250 жителей написали «Диктант Победы», который прошел накануне в трех школах округа, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«Диктант Победы» собрал более 250 жителей в трех школах города Котельники. Его ежегодно проводят для привлечения населения к изучению истории Великой Отечественной войны, повышения исторической грамотности и патриотического воспитания», - говорится в сообщении.

Глава Котельников Сергей Жигалкин принял участие в данном мероприятии совместно с сотрудниками администрации.

«Прекрасно, что для стольких жителей Котельников важно сохранить историю нашей Родины. Ведь именно благодаря таким проектам и акциям мы в очередной раз вспоминаем подвиг наших предков и отдаем им дань уважения», - заключил Жигалкин.