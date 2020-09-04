РИАМО - 4 сен. Более 1 миллиарда рублей направили из подмосковного бюджета на обеспечение учеников начальной школы горячим питанием до конца 2020 года, сообщила журналистам в пятницу министр образования Московской области Ирина Каклюгина.

С 1 сентября всех учеников 1-4 классов подмосковных школ, в том числе малокомплектных, обеспечивают бесплатным горячим питанием.

«Дополнительно на бесплатное горячее питание из регионального бюджета (выделено – ред.) 1,1 миллиарда рублей на этот год - с сентября по декабрь. На следующий год - порядка 2,5 миллиардов», - сказала Каклюгина.

Она отметила, что также предусмотрено софинансирование со стороны муниципалитетов. Всего бесплатное горячее питание получают около 400 тысяч подмосковных школьников.

«У нас типовое меню, оно согласовано Роспотребнадзором. В каждой школе подготовлен свой график питания, чтобы не было столпотворения и все могли поесть», - заключила Каклюгина.​