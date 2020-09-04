РИАМО - 4 сен. В лесах Московской области появился гриб-желе или дрожалка оранжевая, его можно встретить с августа по май на стволах, ветвях и пнях лиственных, реже хвойных пород деревьев, говорится в сообщении пресс-службы комитета лесного хозяйства Подмосковья.

Когда идет дождь, тело гриба становится бесцветным, а зимой он спит.

«В сухую погоду дрожалка оранжевая высыхает и становится похожей на корочку, прилипшую к субстрату. Когда влажность увеличивается, корочка набухает, и гриб снова приобретает первоначальную форму», — отмечается в материале.

Дрожалки съедобны. Их можно употреблять в пищу как в сушеном виде, так и в свежем. В Китае этот гриб считается деликатесом, в нем содержатся аминокислоты и витамины группы В.

Нашествие необычных грибов в Подмосковье>>