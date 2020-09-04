РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 4 сен. В подмосковных Люберцах выявили ряд улиц, на которых чаще других происходили ДТП, говорится в сообщении службы пропаганды БДД ОГИБДД МУ МВД России «Люберецкое».

«Наиболее аварийными улицами стали: в округе Люберцы – улицы 3-е Почтовое отделение, Инициативная, в Котельниках – Новорязанское шоссе, в Дзержинском – Лесная, в Лыткарине – Спортивная. За восемь месяцев 2020 года на территории обслуживания отдела было зарегистрировано 62 дорожно-транспортных происшествия с участием пешеходов, в результате которых три пешехода погибли и 61 получил травмы различной степени тяжести, было семь пострадавших детей», - говорится в сообщении.

Вне зоны пешеходных переходов произошло значительное снижение ДТП – с 55 в 2019 году до 36 в текущем, однако все три аварии с погибшими пешеходами произошли вне зоны пешеходных переходов. В 49 ДТП виновниками стали водители – из них в 23 случаях водители нарушили правила проезда пешеходных переходов, 16 ДТП - по вине самих пешеходов, из них в семи случаях пешеходы переходили дорогу в неположенном месте.

При осуществлении надзора за БДД за восемь месяцев 2020 года сотрудники ОГИБДД привлекли к административной ответственности 5 269 водителей за невыполнение требований ПДД РФ уступить дорогу пешеходам, пользующимся преимуществом, и 5 818 тысяч пешеходов.

В целях профилактики ДТП с участием пешеходов с 7 по 13 сентября 2020 года на территории обслуживания подразделения будут проводиться профилактические мероприятия «Пешеход» и «Пешеходный переход». В связи с этим отдел ГИБДД МУ МВД России «Люберецкое» призывает пешеходов переходить проезжую часть только в зоне действия пешеходных переходов и на разрешающий сигнал светофора, не переходить дорогу перед близко идущим транспортным средством. Прежде, чем переходить проезжую часть, убедитесь в безопасности перехода.