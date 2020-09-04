РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 4 сен. Первый в России памятник фронтовым кинооператорам открыли в Яблоневом сквере Красногорска в пятницу, передает корреспондент «РИАМО в Красногорске».

В церемонии приняли участие помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский, председатель Союза кинематографистов России Никита Михалков, директор Российского госархива кинофотодокументов Наталия Калантарова, депутаты Госдумы, ветераны, военнослужащие, представители Музея Победы и другие почетные гости.

«Живых свидетелей войны остается все меньше с каждым днем. Есть книги, дневники, мемуары. Есть и самые подлинные свидетельства того, что было в годы Второй Мировой. Свидетельства, которые невозможно фальсифицировать и извратить. Это кинохроника и фотодокументы. Сегодня мы открываем памятник людям, которые эту правду для потомков сохранили», - сказал Мединский.

Установленный в Красногорске памятник в высоту 3,1 метра. Это фигура кинооператора, облаченного в офицерскую форму. Он выполнен из бронзового сплава. Постамент для фигуры выполнен в форме фотообъектива.

Прототипом для памятника послужил известный фронтовой кинооператор Великой Отечественной Владимир Сущинский. Он прошел всю войну и погиб во время съемки уличного боя 22 февраля 1945 года, при освобождении Польши.

В руках кинооператора кинокамера «Аймо». Она заводилась вручную, а кассета вмещала всего тридцать метров пленки – одну минуту экранного времени.

Мединский добавил, что фронтовых кинооператоров было чуть более 250. Среди них были те, кто обрел большую славу. Мединский напомнил, что первый «Оскар» получили наши, по сути фронтовые, кинооператоры за фильм «Битва за Москву».

«В американском прокате он шел под названием «Москва наносит ответный удар». Тогда, в 1942 году, американская молодежь не торопилась записываться в армию. Призывные пункты ставили прямо в кинотеатрах. И после просмотра нашего кинофильма они отправлялись воевать добровольцами. Такова была сила наших фронтовых кинооператоров», - подчеркнул Мединский.

По его словам, каждый четвертый фронтовой кинооператор погиб, каждый второй получил тяжелые ранения. Он поблагодарил всех, кто участвовал в создании памятника.