РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 4 сен. Председатель Союза кинематографистов России Никита Михалков принял участие в открытии памятника фронтовым кинооператорам, которое состоялось в подмосковном Красногорске в пятницу, и назвал это событие знаковым, передает корреспондент «РИАМО в Красногорске».

Первый в России памятник фронтовым кинооператорам открыли в Яблоневом сквере Красногорска. В церемонии приняли участие помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский, Михалков, директор Российского госархива кинофотодокументов, депутаты Госдумы, ветераны, военнослужащие, представители Музея Победы и другие почетные гости.

«Я прилетел буквально на полчаса, потому что не мог не прийти сюда в этот день. Этот памятник как никогда вовремя водружен здесь, в Красногорске, возле здания архива, где хранятся миллионы метров пленки», - сказал Михалков.

Он пояснил, что, по его мнению, в мире идет мощное шельмование значения нашей страны в победе над фашистской Германией.

«То, что оставили после себя фронтовые кинооператоры – неопровержимый документ. С этим нельзя бороться, это факт. Когда мы отвечаем на неправду по отношению к истории и предъявляем документ, приходится замолчать», - подчеркнул Михалков.

По его словам, открытие памятника фронтовому кинооператору – знаковое событие.

«Благодарю всех, кто принимал в этом участие: авторов проекта, администрацию города – за то, что этот проект осуществлен. Это памятник памяти, памятник документу. Ничего более убедительного, чем документ, политый кровью этих великих людей, по-моему, нет», - заключил Михалков.