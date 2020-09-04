РИАМО - 4 сен. Жителям Подмосковья, которые столкнулись с отказом в предоставлении ребенку бесплатного горячего питания в школе, следует обратиться к директору учебного заведения, сообщила журналистам в пятницу министр образования Московской области Ирина Каклюгина.

С 1 сентября всех учеников 1-4 классов подмосковных школ, в том числе малокомплектных, обеспечивают бесплатным горячим питанием. Ранее в Минобразования обратился родитель, ребенку которого отказали в предоставлении такого питания.

«Необходимо обратиться к директору. Если понимание не находите, то пишите в «Добродел», - сказала Каклюгина.

Она подчеркнула, что таких ситуаций в школах быть не должно.

Для бесплатного питания детей в начальной школе разработали типовое меню, согласованное с Роспотребнадзором. Из-за угрозы распространения коронавируса в столовых ввели маршрутизацию, чтобы разделить потоки детей.