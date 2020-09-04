РИАМО - 4 сен. Школьников 1-4 классов, которые учатся во вторую смену, обеспечивают бесплатными горячими полдниками в Подмосковье, сообщила министр образования Московской области Ирина Каклюгина.

«Было принято решение именно завтраки сделать горячими, чтобы дети могли после первого или второго урока позавтракать <...> Для детей второй смены — бесплатный горячий полдник», - сказала Каклюгина.

Она отметила, что завтрак и полдник соответствуют всем стандартам. В завтрак входят продукты на основе молочной продукции. Полдник – это, как правило, второе блюдо обеда, например, котлета и картошка, или мясная запеканка.

«Все пищеблоки готовы, коллеги из Роспотребнадзора проверяли. Это персональная ответственность. Мы тоже провели проверку на момент готовности», - сказала Каклюгина.