РИАМО - 4 сен. Потоки школьников и избирателей разведут в тех учебных заведениях, где 11 и 12 сентября будет проходить досрочное голосование, заявила министр образования Московской области Ирина Каклюгина.

«Если избирательный участок будет находиться на территории школы, потоки детей и взрослых будут точно разведены. Пересечения потоков не будет», - сказала Каклюгина.

В единый день голосования 13 сентября в Подмосковье будут избраны 170 депутатов в советы депутатов Балашихи, Лыткарина, Дмитрова, Подольска, Фрязина, Электростали и поселка Молодежный.

Еще 13 депутатов планируют избрать на дополнительных выборах в Егорьевске, Красногорске, Люберцах, Богородском, Наро-Фоминском округах, Талдоме, Воскресенске, Ступине, Истре, Рузском округе и Звездном городке. Охват избирателей составляет более миллиона человек.